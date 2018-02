Vinyl lebt: Neue AUDIO TEST mit Plattenspieler-Spezial

Bild: Auerbach Verlag



Wir haben es in dieser Ausgabe knacken lassen. Naja, nicht so wirklich, aber wer sich an seine Vinylerlebnisse in den 70er und 80er Jahren erinnert, wird sich auch an das typisch knisternde Geräusch erinnern, was unsaubere oder statisch aufgeladene Platten erzeugt haben. Schallplatten und Schallplattenspieler sind heute so modern wie nie zuvor: In einem immer mehr digital geprägten Markt, in dem schon das Medium "CD" als "analog" empfunden wird, weil sie "eingelegt" wird, ist das gute alte Vinyl der Ankerpunkt einer stetig wachsenden Fangemeinde, die sich für das Musikhören wieder bewusst Zeit nehmen möchte.



Für uns Grund genug, in dieser Ausgabe dem Medium auch unserer Wahl ein kleines, ebenfalls analoges, Denkmal zu setzen. Mit dabei drei wunderbare Plattenspieler von Elac, Clearaudio und Pro-Ject. Den Clearaudio Emotion SE haben wir sogar einem Langzeit-Test unterzogen – ein Liebling der Redaktion! Alle Plattenspieler konnten wir mit diversen Tonabnehmersystemen ausprobieren – sowohl Ortofon als auch Audio-Technica haben dabei ihre ganz eigenen Noten ins System gebracht.