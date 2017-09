Virtual Reality: Intel stampft "Project Alloy" ein

Die Entwicklung der autarken VR-Brille "Project Alloy" wird von Intel eingestellt. Das Interesse der Partner sei zu gering.



Eigentlich ist Intels VR-Brille "Project Alloy" ein tolles Gerät. Es erkennt die Umgebung und baut die direkt in die virtuelle Realität mit ein. So läuft der Nutzer nicht gegen die nächste Wand mit der Brille auf der Nase, sondern die Wand ist Teil der VR-Erfahrung. Außerdem arbeitet sie ohne PC-Anschluss und externe Sensoren. Die gesamte Technik steckt in der Brille.