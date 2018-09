Virtual Reality: Neu VR-Brille von Facebook

Das soziale Netzwerk Facebook will mit einer neuen VR-Brille (Oculus Quest) ohne Kabel punkten. Diese erkennt ihre Position im Raum ohne externe Sensoren.



Facebook will das immer noch schwierige Geschäft mit virtueller Realität mit einer hochwertigen Spezialbrille ohne die lästigen Kabel ankurbeln. Das Online-Netzwerk stellte am Mittwoch das Gerät mit dem Namen Oculus Quest vor, bei dem die unter anderem zur Positionsbestimmung nötigen Sensoren direkt ins Gehäuse integriert sind. Das aktuelle Top-Modell Oculus Rift braucht dafür zwei externe Sensoren, die genauso wie die Brille selbst mit Kabeln an einen leistungsstarken Computer angeschlossen sein müssen.