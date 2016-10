Virtual Reality: Sony startet mit Playstation neue Bildära

Ab sofort ist die neue HDTV im Handel erhältlich. Zum Start von Sonys Playstation VR kommt die aktuelle Ausgabe mit einem großen VR-Spiele-Special daher. Aber auch die aktuellen TV-Modelle von Samsung, Sony, Philips und Metz hat die HDTV-Redaktion getestet.

Bild: © Auerbach Verlag

Virtual Reality ist in aller Munde und durch Sonys Playstation VR auch endlich bezahlbar. Einziger Haken: Die Nachfrage kann zum Produktstart nicht gedeckt werden, sodass zunächst alle Vorbesteller in den Genuss kommen, in die 360-Grad-Unterhaltungswelten abzutauchen. Technik und Wahrnehmung spielen bei VR gleichermaßen eine wichtige Rolle, weshalb wir in unserem Test nicht nur das bewerten, was Sony in den PS-VR-Karton packt, sondern wir vergleichen das VR-Erlebnis mit außergewöhnlichen Attraktionen:



Kann VR ein intensiveres Mittendrin-Gefühl als ein Kinosaal mit 3D-Sound vermitteln? Erzeugt VR einen vergleichbaren Adrenalinschub wie eine rasante Achterbahnfahrt? Hinterlässt VR ähnlich bildgewaltige Eindrücke wie 360-Grad-Fotopanoramen ausgestellt in riesigen Hallen?

Mit mehr als 100 VR-Inhalten steht bereits zum Virtual-Reality-Start eine Fülle von Unterhaltungsmöglichkeiten parat und natürlich haben wir es und nicht nehmen lassen, einen Großteil des Angebots zu testen. Ist aus dem HDTV-Magazin somit ein VR-Magazin geworden?



Mitnichten, denn klassische Unterhaltungselektronik dominiert auch diese, ganz besondere Ausgabe: Neue UHD-Fernseher von erschwinglich bis High-End sollen HDR-Bildinhalte plastischer als je zuvor darstellen. Zwei Technologien stehen dabei im Wettstreit: LED-LCDs setzen auf immer mehr Helligkeit, OLED-Fernseher wollen dagegen durch eine perfekte Schwarzdarstellung punkten. Freuen Sie sich auf umfangreiche Tests der aktuellen TV-Modelle von Samsung, Sony, Philips und Metz.



Ganz nach dem Motto: Playstation VR ist nicht genug, bringt Sony mit der PS4 Pro in den nächsten Wochen eine weitere Hardware auf den Markt, die vor allem Besitzer aktueller UHD-HDR-TVs ansprechen soll. Unsere Vorschau liefert die ersten Fakten, zugleich haben wir untersucht, welche HDR-Fernseher auch wirklich Gaming-tauglich ausfallen.



Filmfans kommen ebenfalls nicht zu kurz, denn Panasonic stellt einen günstigeren UHD-Blu-ray-Player in die Regale, ohne bei der Bildqualität den Rotstift anzusetzen. Grund genug für uns, in einem XXL-Special aktuelle UHD-Blu-ray-Discs auf ihre Bildqualität zu testen. Egal ob Fernsehen, Film oder VR: Pünktlich zur tristen Jahreszeit sind die Unterhaltungsangebote so breit gefächert wie nie zuvor.





Die Highlights der aktuellen Ausgabe im Überblick:

4K HDR: PS4 Pro bringt UHD-Fernseher zum Glühen





Virtual Reality: PS VR entführt in 360-Grad-Welten

Know-how: Eingabeverzögerung mit HDR-TVs

20 VR-Spiele im Test



Diese und viele weitere Themen lesen Sie in der neuen Ausgabe 6/2016 der HDTV, die für Sie am Kiosk, im Abo sowie online erhältlich ist.





