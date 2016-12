Virtual Reality: Wird aus dem Hype ein Massenprodukt?

Virtual Reality eröffnet neue Möglichkeiten, mit VR-Brillen kann jederman in virtuelle Realitäten eintauchen. Doch für das Gefühl "mitten dabei zu sein" geht es nun darum, den Sprung von einem Hype zu einem Massenprodukt zu schaffen.



Konzerte oder Sportereignisse vom Sofa verfolgen, als wäre man live dabei. Den geplanten Urlaubsort oder die künftige Wohnung mit einem virtuellen Rundgang aus verschiedenen Winkeln begutachten. Oder per Computerspiel in digitale Welten abtauchen. Virtuelle Realität (VR) ist der Trend der Stunde. 2016 war das Jahr, in dem Virtuelle Realität für viele erstmals erlebbar wurde. Dank der neuen Brillen konnten Konsumenten einen Eindruck bekommen, wohin die Reise gehen kann. Wird sich neue Technologie 2017 endgültig durchsetzen?