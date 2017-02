Visa-Ärger bei Heidi Klums "Germany’s Next Topmodel"?

In einem Medienbericht schildert eine Ex-Kandidatin von ProSiebens "Germany’s Next Topmodel" über einen rechtswidrigen Umgang mit den Visa der Mädchen. Jetzt soll Heidi Klum Ärger mit der US-Regierung haben.



Laut einer ehemaligen Kandidatin der ProSieben-Show "Germany’s Next Topmodel" könnte Heidi Klum Ärger mit US-Präsident Donald Trump haben, berichtet die Zeitschrift "Closer" in ihrer aktuellen Ausgabe. Und zwar haben laut der Ex-Teilnehmerin die angehenden Models bei ihren Drehs in den USA in den vergangenen Jahren immer nur die Einreisegenehmigung Esta gehabt, jedoch kein Arbeitsvisum.

Meldungen zu diesem Thema

Pro Sieben: Joko&Klaas beenden "Circus Halligalli"

Mediengruppe RTL gibt Kaufangebot für ATV ab

ProSieben: Restliche Kandidaten von "Global Gladiator" stehen



In der Show haben die jungen Frauen immer wieder Geld bei Model-Jobs verdient und hätten das entsprechende Visum benötigt, schreibt "Closer". Dem Bericht zufolge könnte Heidi Klum deswegen Ärger mit US-Präsident Donald Trump und der Justiz bekommen.



Der Anwalt von Heidi Klum hat sich nach "Bild"-Angaben jetzt zu den Vorwürfen geäußert. In einem offiziellen Schreiben versichert er, Klum habe keinerlei Ärger mit Trump oder US-Behörden. Das deutsche Model sei lediglich kreative Ideengeberin der Show, für rechtliche Rahmenbedingungen sei der Sender und die Produktionsfirma verantwortlich, heißt es.