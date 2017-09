"Vision Gold" geht in die sechste Runde

N24 richtet in der neuen Staffel von "Vision Gold" den Blick wieder auf deutsche Olympia-Hoffnungen. Im Fokus zum Auftakt: die Sportarten Skeleton, Baseball und Beachvolleyball.



TV-Sender N24 feiert den Staffelstart und zugleich die Deutschlandpremiere der sechsten Runde der Reportage-Reihe "Vision Gold" am 28. September. Die erste Episode läuft um 18.25 Uhr unter dem Titel "Skeleton, Baseball und Beachvolleyball - Olympische Hoffnungen in Deutschland".