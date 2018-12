Viva endet wie es einst begann

"Rest in Peace 1993-2018": Viva gibt es nicht mehr. Wie angekündigt wurde er an Silvester abgestellt. Partnersender Comedy Central übernimmt fortan die Sendezeit.



Nach etwas mehr als 25 Jahren auf Sendung ist der deutsche Musikkanal Viva Geschichte. Diesen Montagmittag um 14 Uhr wurde der Sender, der einst Moderatoren wie Stefan Raab hervorbrachte, wie geplant endgültig abgeschaltet. Der letzte Musiktitel, den Viva spielte, war durchaus symbolisch: Es handelte sich um "Zu geil für diese Welt" von den Fantastischen Vier. 1993 war genau dieses Lied als erster Videoclip auf dem damals neuen Sender gezeigt worden. Viva endete so, wie es einst begann.