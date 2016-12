Vivendi kauft Anteile von Mediaset: "Feindliche Eskalation"

Auch Proteste haben im Clinch von Vivendi und Mediaset nicht geholfen. Das französische Medienunternehmen sicherte sich weitere Anteile am Unternehmen des italienischen Ex-Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi. Mediaset sieht darin eine "feindliche Eskalation".



Trotz heftiger Proteste aus Italien hat der französische Medienkonzern Vivendi weitere Anteile am Fernsehunternehmen Mediaset gekauft. Der italienische Wirtschaftsminister Carlo Calenda bezeichnete das Vorgehen als "feindliche Eskalation". Vivendi erreichte am Mittwoch die Marke von 20 Prozent der Anteile am Unternehmen des italienischen Ex-Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi, wie die Franzosen in Paris mitteilten. Am Montag hatten sie noch bei 3 Prozent gelegen.