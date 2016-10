VoD-Monitor 2016: Serien vor Kinofilmen

Video-on-Demand-Portale haben die Medienwelt verändert. Wie stark sie diese verändert haben, zeigt eine aktuelle Studie. Darin gehören Netflix und Serien zu den Gewinnern.



Goldmedia hat sich im Rahmen des VoD-Monitors 2016 erneut der Nutzung der Video-on-Demand-Plattformen und der damit verbundenen Zahlen gewidmet. Im Prinzip bestätigen sich zahlreiche Vermutungen und Trends, die bei aufmerksamer Betrachtung der Medienlandschaft ins Auge stechen.