Vodafone: 5 Millionen Haushalte mit halbem Gigabit

Der Glasfaser-Ausbau des deutschen Kabelnetzbetreibers Vodafone geht voran. Inzwischen sind rund fünf Millionen Haushalte mit einer Geschwindigkeit von einem halben Gigabit versorgt.



Im Sommer letzten Jahres hat Vodafone das "Gigabit-Zeitalter" eingeläutet. Auf dem Weg zum Highspeed wurden immer mehr Haushalte, vor allem in ländlicheren Regionen, mit Geschwindigkeiten von bis zu 500 Mbit/s, also einem halben Gigabit, angeschlossen. Inzwischen sind es über fünf Millionen Haushalte, die eine Downloadgeschwindigkeit von umgerechnet etwa 62 Megabyte pro Sekunde nutzen können.