Vodafone: Bayern wird erstes Gigabit-Land

Telekommunikationsanbieter Vodafone hat große Pläne. Mit der Umsetzung dieser soll 2019 in Bayern begonnen werden, wenn der Startschuss für die Gigabit-Gesellschaft fällt.



In den vergangenen Monaten wurde viel über die Gigabit-Gesellschaft gesprochen. Schließlich ist es unerlässlich Informationen jederzeit nicht nur zeitnah sondern zeitgleich online abrufen zu können. Für den Ausbau des Internets schmieden die Telekommunikationsunternehmen bereits seit geraumer Zeit große Pläne. Vodafone will nun im Freistaat Bayern loslegen.