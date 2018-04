Vodafone: Bringt Unitymedia-Übernahme mehr Markttransparenz?

Die Übernahme der Unitymedia durch Vodafone scheint kurz bevor zu stehen. Jetzt äußert sich der Fachverband Rundfunk- und BreitbandKommunikation zu der Diskussion über die Fusion.



Wie Digitalfernsehen bereits berichtete, könnten sich die Manager von Vodafone und Liberty Global schon bald über einen Spartentausch einigen. Der Deal in Milliarden-Höhe hätte auch erhebliche Auswirkungen auf den deutschen Markt. Dazu äußert sich jetzt der Fachverband Rundfunk- und BreitbandKommunikation (FRK).