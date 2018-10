"Vodafone Crystal Clear" jetzt auch von Vodafone zu O2

Zwischen Vodafone und O2 sollen Kunden jetzt kristallklar telefonieren können. Die Sprachqualität für Telefonate wird netzübergreifend verbessert.



Telefonate von Vodafone zu Telefónica sollen in Deutschland künftig in besser Sprachqualität erfolgen. Es wird ein deutlich optimiertes Klangbild geben, wenn Mann oder Frau im GSM, UMTS und LTE-Netz sowie per Voice over WiFi (VoWiFi) miteinander telefoniert.