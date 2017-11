Vodafone: Giga TV mit mehr Mediatheken und HD-Sendern

Vodafone baut das Angebot von GigaTV aus. Neben zehn neuen Mediatheken sind einige Sender bald auch in HD unterwegs verfügbar.



Wie der Mobilfunk- und Kabelkonzern Vodafone jetzt ankündigte, wird das Portfolio von GigaTV erweitert. So gibt es Zugriff auf zehn Mediatheken von RTL Deutschland, unter anderem RTL, Vox, N-TV, RTL Nitro, RTL Plus, Super RTL und RTL2. Bezahlt werden müssen die Sendungen von RTL Crime, RTL Living und Geo Televison.