Vodafone: Hausverbot für illegales Filmportal "Kinox.to"

"Kinox.to" ist Abkömmling des Schlagzeilen schlagenden, illegalen und seit 2011 geschlossenen Filmportals Kino.to. Gegen die Nachfolger wurde nun ein weiterer juristischer Schlag errungen.



Das Studio Constantin Film erwirkt per einstweiliger Verfügung, dass Kunden von Vodafone nicht mehr die Seite "Kinox.to" aufrufen können. Das Landgericht München hat den Internetanbieter aufgefordert, das illegale Streaming-Portal zu sperren. Nutzer, die das Portal benutzen wollen, werden seit Monatsanfang auf eine Vodafone-Hinweisseite weitergeleitet, wie "Golem.de" berichtet.