Vodafone: Mobile Datenübertragung mit einem halben Gigabit

Vodafone ermöglicht Usern bald das mobile Surfen mit einem halben Gigabit. In Berlin und Düsseldorf ist mit dem neuen Sony Xperia XZ Mobilfunk in 5G schon jetzt verfügbar. Wie das Unternehmen mitteilte, sei man damit dem Ziel einer Gigabt-Gesellschaft ein gutes Stück näher gekommen. In den kommenden Monaten sollen weitere Mobilfunkzellen auf 500 Mbit/s aufgerüstet werden.