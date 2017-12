Vodafone: RTLplus erstmals in HD-Qualität zu sehen

Vodafone verlängert seine Partnerschaft mit der Mediengruppe RTL Deutschland. Im Zuge dessen ist RTLplus nun auch in HD über die Dienste der Mobilfunkgesellschaft zu sehen.



Wie die Mediengruppe RTL Deutschland und Vodafone heute mitteilten, setzen die beiden Unternehmen ihre langjährige Partnerschaft fort. So kann ab sofort der jüngste Fernsehsender der Mediengruppe RTL, RTLplus, über das Vodafone-Angebot und damit erstmals überhaupt in HD-Qualität empfangen werden.