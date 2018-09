Vodafone: Regeln für 5G-Frequenzvergabe "brauchen Reparatur"

Vodafone fordert Nachbesserungen bei den Bedingungen für die Versteigerung der 5G-Frequenzen. Die Furcht davor, weitere Konkurrenten mit womöglich besseren Ausgangsvoraussetzungen mit ins Boot zu holen, ist offenbar groß.



"Das Papier braucht eine Reparatur", sagte Vodafone-Deutschlandchef Hannes Ametsreiter der Deutschen Presse-Agentur. "Einige Formulierungen, die man heute findet, erschrecken uns." Dabei geht es unter anderem um den Teil des Frequenzspektrums, der für regionale Nutzung vorbehalten bleiben soll, statt an Netzbetreiber zu gehen. Die Bedingungen dafür seien nicht ausreichend ausformuliert. Ametsreiter fordert mehr Investitionssicherheit.



"Wenn das regionale Spektrum eine Hintertür wird für einen vierten Netzbetreiber, der kaum investieren muss, dann wäre das eine Fehlentwicklung, weil es die Investitionen der anderen komplett entwertet", sagte Ametsreiter. Ohne entsprechende Einschränkungen könne man sich eine Situation vorstellen, in der zum Beispiel Finanzinvestoren sich lokales Spektrum günstig sichern und dann mehrere Regionen zusammenschalten.