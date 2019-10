Vodafone: Über 20 Mio. Haushalte surfen mit Kabelglasfaser

Mehr Reichweite, mehr Geschwindigkeit. Der Netzanbieter Vodafone baut das Kabelglasfasernetz weiter aus um noch mehr Haushalte mit einem halben Gigabit versorgen zu können.



Das Kabelglasfasernetz verdichtet sich: Laut eigenen Aussagen versorgt Vodafone über 20 Mio. Haushalte mit einer Geschwindigkeit von 500 Mbit/s. Damit sei die Anzahl der Haushalte innerhalb eines Jahres verdoppelt worden. Schon jetzt können 10,9 Mio. Haushalte jene hohe Geschwindigkeit nutzen.