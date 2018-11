Vodafone & Unitymedia: Bundeskartellamt will sich Fall vornehmen

Die Europäische Kommission hat heute einen Antrag erhalten, den Fusionsfall Vodafone/Liberty an das Bundeskartellamt zu verwiesen.



Wie es in einer Pressemitteilung des Bundeskartellamtes heißt, hat es heute bei der Europäischen Kommission eine Verweisung des Fusionsfalles Vodafone/Liberty nach Deutschland beantragt. Dabei geht es um den Teil der Fusion, der sich auf die deutschen Märkte auswirkt.