Vodafone Videothek zeigt BAFTA-Nominierte

Kunden von Vodafone können in der unternehmenseigenen Videothek viele aktuelle Nominierungen für den BAFTA-Filmpreis sehen. Die Preise gelten als wichtigste Auszeichnung nach den Oscars.



Am Dienstag wurden in London wieder die Nominierungen für die BAFTA-Filmpreise bekannt gegeben. Aus diesem Anlass hat Vodafone zahlreiche nominierte Filme in seine Videothek aufgenommen. Als bester Animationsfilm wurde unter anderem die Geschichte des beliebten Doktorfisches ohne Kurzzeitgedächtnis "Findet Dorie" nominiert. Ab dem 16. Februar ist der Film bei Vodafone verfügbar.