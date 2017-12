Vodafone baut das erste LTE-Netz im All

Die letzte Mondmission liegt nun bereits 45 Jahre zurück. Dies will das Start-up PTScientists in Zusammenarbeit mit Vodafone und Audi ändern.



Die Firma PTScientists möchte an den Ort zurückkehren, an dem 1972 der letzte Mensch auf dem Mond gestanden hat. Ein unbemanntes Raumfahrzeug soll in die Mondumlaufbahn fliegen und die Erforschung unseres nächstgelegenen Nachbarn im Sonnensystem vorantreiben.