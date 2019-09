Vodafone bringt 6.000 weitere Betriebe ans Glasfaser-Netz

Schon jetzt können 25.000 Unternehmen in mehr als 100 Städten Glasfaser-Anschlüsse bestellen. Nun sollen weitere 6.000 - vor allem mittelständische - Unternehmen in 20 Städten dazu kommen.



In das Ausbauprogramm namens "GigaGewerbe" werden dann Gewerbegebiete beispielsweise in Augsburg, Nürnberg und Würzburg aufgenommen. Bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres sollen deutschlandweit rund 35.000 Unternehmen Glasfaser-Anschlüsse buchen können.