Vodafone bringt mehr Lokalsender in HD ins Kabel

Im bayerischen Kabelfernsehen stehen künftig mehr Sender in HD zur Verfügung. Vodafone speist fünf weitere Lokalsender in hochauflösender Bildqualität ins Kabelnetz ein und will bis Herbst alle bayerischen Lokalprogramme verfügbar machen.



Dem lokalen Fernsehen kommt vor allem beim Publikum weiter eine große Bedeutung zu. Zumindest in Bayern können künftig im Kabelnetz diese Sender auch in hochauflösender Bildqualität gesehen werden. Denn Vodafone Kabel Deutschland verbreitet seit Dienstag fünf weitere Sender in HD, wie die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) bekannt gab.