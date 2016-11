Vodafone erweitert sein WLAN-Netz

Vodafone baut sein WLAN-Netz aus und stellt bundesweit mittlerweile mehr als 1,5 Millionen Hotspots zur Verfügung. Für Kunden ist die Nutzung des Netzes sogar kostenlos.



1,5 Millionen WLAN-Hotspots kann Vodafone nun in Deutschland zählen. Wer Vodafone-Kunde ist und seinen eigenen WLAN-Router ebenfalls als WLAN-Hotspot zur Verfügung stellt, der kann künftig über jeden dieser WLAN-Hotspots kostenlos surfen. Ein Angebot, das auch Unitymedia seinen Kunden zur Verfügung stellt. Hinzu kommen rund 1.000 öffentliche Hotspots, die täglich für 30 Minuten kostenlos genutzt werden können.