Vodafone im 3. Quartal: Mehr Gigabit-Anschlüsse und mehr Umsatz

Der Mobilfunkanbieter auf Wachstumskurs: Im dritten Quartal des vergangenen Jahres konnte Vodafone mehr Gigabit-Anschlüsse bauen als alle Glasfaser-Firmen in zehn Jahren.



Vodafone wächst. Das zeigen die jüngst von dem Unternehmen veröffentlichten Zahlen vom dritten Quartal 2018/19. Diese legen offen: Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Gesamt Service-Umsatz um 1,1 Prozent. Besonders der Festnetz Service-Umsatz wächst (2,5 Prozent).