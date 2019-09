Vodafone informiert Unitymedia-Kunden über Integration

Seit rund einem Monat sind Vodafone und Unitymedia ein Unternehmen. Nun beginnt die Vermarktung gemeinsamer Produkte. Unitymedia Kunden dürfen sich dabei über Gratiszugaben freuen.



Längst haben im Hintergrund die Integrationsprozesse begonnen, damit Netze und Produkte zusammenwachsen. Seit heute wird das ganze nun auch den Kunden verdeutlicht. Mehr als 600 Vodafone- und Unitymedia-Shops in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg präsentieren die Vermarktung gemeinsamer Festnetz- und Mobilfunk-Produkte. Darüber hinaus informiert Vodafone ab heute Millionen Unitymedia-Kunden mit einem persönlichen Willkommensanschreiben.