Vodafone integriert Netflix in GigaTV

Nach Maxdome und Sky gesellt sich nun auch Netflix zu Vodafones GigaTV. Durch den Deal kann das Angebot deutlich ausgeweitet werden.



Vodafone bündelt in seiner Unterhaltungsplattform GigaTV nicht nur eigene TV- und Videothekeninhalte, sondern auch tausende Beiträge aus Mediatheken und VoD-Diensten anderer Partner, wie Maxdome und Sky. Nun integrieren die Düsseldorfer ein weiteren Anbieter in GigaTV.