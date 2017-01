Vodafone irritiert Haushalte mit Schreiben über "analoges DVB-T"

Vodafone Kabel Deutschland nutzt den Umstieg auf DVB-T2 HD, um im Zuge der DVB-T-Abschaltung in den ersten Gebieten auf seine eigenen Kabelfernsehangebote aufmerksam zu machen. Darin irritiert der Kabelprovider die Haushalte mit dem Verweis auf "analoges DVB-T".



Der Umstieg auf den neuen digitalterrestrischen Übertragungstand DVB-T2 HD bringt den Fernsehzuschauern nicht nur hochauflösende Programme über Antenne, sondern sorgt auch für jede Menge Unsicherheiten, die so mancher für sich zu nutzen weiß. Auch Vodafone Kabel Deutschland bedient sich der Umstellung, um auf die eigene Kabelfernsehangebote aufmerksam zu machen. Dabei sorgt vor allem die darin verwendete Begrifflichkeit für gehörige Irritationen. Zugleich ist das Schreiben, mit dem für Kabelfernsehangebote von Vodafone Kabel Deutschland geworben wird, nicht als Werbung gekennzeichnet.