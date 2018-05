Vodafone kauft Unitymedia – der Deal steht

Vodafone hat mit Liberty Global vereinbart, die Kabelnetze von Unitymedia in Deutschland, der Tschechischen Republik, Ungarn und Rumänien für einen Enterprise Value von EUR 18,4 Milliarden zu übernehmen. Droht Deutschland ein neues Duopol?



Es hatte seit einigen Wochen ernst zu nehmende Gerüchte gegeben, dass Vodafone Unitymedia übernehmen will. So eben teilte Vodafone mit, dass es sich mit Liberty Global (Mutterkonzern von Unitymedia) geeinigt hätte. Der Zusammenschluss steht. Die Zustimmung der zuständigen Wettbewerbsbehörden muss allerdings noch eingeholt werden.