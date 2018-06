Vodafone macht schnelles Internet mit Nano Trenching-Technologie

Dank einer neuen Technik möchte der Düsseldorfer Telekommunikationskonzern Vodafone Gigabit-Geschwindigkeiten großflächig in die Republik bringen.



Im eigenen Kabel Verbreitungsgebiet sollen 70 Städte, darunter die Metropolen Hamburg und München, schnelles Internet von Vodafone erhalten. Der Konzern möchte 16 Millionen Menschen in Privathaushalten und 7.000 Unternehmen Zugang zu Gigabit-Geschwindigkeiten im Kabelnetz verschaffen. In den ländlichen Regionen will Vodafone in diesem Jahr 300.000 Bürger an die Glasfaser-Autobahn anschließen.