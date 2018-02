Vodafone mit wachstumsstärkstem Quartal

Das Telekommunikationsunternehmen Vodafone setzt seinen Wachstumskurs auch im dritten Quartal des Geschäftsjahrs 2017/18 fort. Dies betrifft sowohl das Mobilfunk- als auch das Festnetzgeschäft.



Das Unternehmen konnte seine Gesamtumsätze im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 Prozent steigern. Dabei erzielte der Mobilfunkbereich ein Wachstum von 1,8 Prozent und der Festnetzbereich von 3,5 Prozent.