Vodafone schafft 5G-Tarifzuschlag ab

Vodafone treibt mit einer Tarif-Offensive das neue 5G-Mobilfunknetz voran.



Der Provider verzichtet von diesem Montag an auf alle Zuschläge für die Nutzung des neuen Mobilfunkstandards. Die Änderung würde die wichtigen Red- und Young-Tarife betreffen, bei denen der Standard 5G häufig nicht Teil des Angebots ist. Zuerst hatte die "Rheinische Post" über die 5G-Initiative berichtet.