Vodafone schaltet bei Kabel-Homebox TV-Streaming frei

Die Vodafone Mietversion der AVM Fritzbox 6490 unterscheidet sich nun nur noch im einem wesentlichen Punkt von der freizügigeren Kaufversion.



Die von Vodafone Kabel Deutschland für 5 Euro im Monat zur Miete angebotene AVM Fritzbox 6490 war bisher bei vielen Kunden als "kastrierte Providerbox" bekannt. Der Miet-Router mit eingebautem WLAN-Access-Point und DECT-Sendestation hat eine spezielle von Vodafone Kabel Deutschland angepasste Firmware, die nur vom Provider aktualisiert werden kann.