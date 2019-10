Vodafone schließt über 1.000 Shops

Vodafone will sich eines großen Teils seiner Ladengeschäfte entledigen. Berichten zufolge werden insgesamt wohl über 1.000 Shops der Maßnahme zum Opfer fallen.



Jede siebte der insgesamt rund 7.700 Filialen rund um den Globus steht vor dem Aus. Da Vodafone immer mehr Geschäftsabschlüsse auf digitalen Wegen verzeichnet, hat man sich laut übereinstimmenden Medienberichten zu der Reduzierung bei den Ladengeschäften entschlossen.