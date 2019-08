Vodafone startet Cloud Gaming App

Nach dem die Telekom den Start von Magenta Gaming für den Samstag angekündigt hat, starten Vodafone und Hatch in Deutschland heute ihre Cloud Gaming App. Der Streaming-Dienst ist für das 5G-Netz von Vodafone optimiert.



Die App Hatch Cloud Gaming ist ab sofort im Google Play Store verfügbar. Damit haben Android-Nutzer Zugriff auf mehr als 100 Spiele in der Hatch Premium-Version. Dazu zählen beliebte Spiele wie Angry Birds, Monument Valley, Beach Buggy Racing sowie Crashlands.