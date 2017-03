Vodafone startet LTE-Netz in Münchner U-Bahn

Wer kennt das nicht? Eben noch telefoniert man munter mit Freund oder Freundin und kaum betritt man die Stufen zur U-Bahn, verschwindet man im Empfangsloch. Vodafone schafft in München jetzt Abhilfe.



Dort ist in den letzten Monaten ein LTE-Netz in der U-Bahn installiert worden, so dass ab sofort verzweifelte Ausrufe, wie "Hallo, bist du noch da?" der Vergangenheit angehören.