Vodafone startet Maschinennetz für Karlsruhe

Karlsruhe soll zur "Smart City" werden. Vodafone will der Stadt dabei unter die Arme greifen und bietet die entsprechende Infrastruktur.



Vodafone hat für Karlsruhe ein eigenes Mobilfunknetz für das "Internet der Dinge" vorgestellt. Maschinen und Geräte, sowohl im industriellen als auch im privaten Gebrauch, sollen darin miteinander sprechen können und von überall aus steuerbar sein. Das funktioniert über die eigene Technologie Narrowband IoT und verknüpft vor allem Stromzähler und Straßenlaternen.