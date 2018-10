Vodafone startet ersten 5G-Mast in Deutschland

Der Mobilfunkanbieter Vodafone hatte zu einem Gespräch über die Zukunft von 5G auf sein Testgelände in Aldenhofen eingeladen. Dabei trat Unternehmenschef Hannes Ametsreiter als Hologramm in Erscheinung.



Der Auftritt findet im fahrenden Elektrokleinbus e.GO Mover statt und obwohl Ametsreiter in der 70 Kilometer entfernten Zentrale spricht, macht es den dank moderner Technologie den Eindruck, als wäre er leibhaftig mit an Bord. Möglich macht dies die erste echte 5G-Station von Vodafone in Deutschland. Sie funkt ab sofort im Live-Netz des Düsseldorfer Telekommunikationskonzerns.