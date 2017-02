Vodafone steigert Umsatz und kündigt GigaTV an

Vodafone gibt die Geschäftszahlen für das 3. Quartal 2016/17 bekannt und zeigt trotz verringerter Roaming- und Terminierungsentgelte ein deutliches Umsatzplus. Außerdem soll GigaTV ein neues Fernseherlebnis bieten.



550.000 neue Mobilfunkkarten konnte Vodafone Deutschland im 3. Quartal an seine Kunden bringen, wie das Unternehmen in seinen am Donnerstag veröffentlichten Geschäftszahlen bekannt gab. Dabei entfielen 61.000 auf das althergebrachte Mobilfunk-Vertragskundengeschäft. Daneben stieg auch der Verkauf von Prepaid-Karten an. Insgesamt blieb der Serviceumsatz, der um 1,8 Prozent anstieg, auf dem Niveau des Vorjahres. Was allerdings im Angesicht gesetzlich verringerter Roaminggebühren und Terminierungsentgelte nicht selbstverständlich sei, wie Vodafone betont.