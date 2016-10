Vodafone stellt Mediathek und Videothek um

Umbaumaßnahmen in der Mediathek und Videothek von Vodafone: Der Anbieter sortiert sein TV-Zusatzangebot für bequemeren Zugang neu.



Vodafone will den Komfort seiner Media- und Videothek erhöhen. Dafür strukturiert der Dienst nun sein Angebot um, damit diese bequem per TV auf die Inhalte zugreifen können. In der TV-Mediathek erwarten den Zuschauer nun die TV-Zusatzangebote von 65 TV-Sendern, darunter RTL, Vox, ProSieben und Sat.1.