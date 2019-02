Voice-App bringt "Song Duell" von Antenne Bayern ins Auto

In-Car-Entertainment gibt es jetzt mit Antenne Bayern. Das neue Multiplayer-Quiz "Song Duell" kann nun auch im Auto gespielt werden. Moderiert wird das Quiz von Amazons Alexa.



Drive and Play. So könnte man das neue Konzept von Antenne Bayern mit ihrer Voice-App "Song Duell" beschreiben. Das Musikquiz ist ein erster Pilot, der eigens für ein modernes In-car-Entertainment konzipiert wurde.