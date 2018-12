"Voice of Germany"-Finale mit einem Altmeister und jungen Talent

Beim Live-Finale von "The Voice of Germany" steht Rocklegende Herbert Grönemeyer auf der Bühne. Die Finalisten sind im Gegensatz dazu extrem jung.



Ein angehender Religionslehrer, eine junge Kosmetikerin, ein Abiturient aus Flensburg und ein slowenischer Elektriker bestreiten an diesem Sonntag (20.15 Uhr) das Finale der Castingshow "The Voice of Germany". Wer die achte Staffel der ProSiebenSat.1-Sendung gewinnt, entscheiden die Zuschauer. Das Halbfinale schalteten vergangenen Sonntag parallel zum "Tatort" noch 2,37 Millionen Menschen ein (Marktanteil: 7,8 Prozent) - ein mäßiger Wert für die Sendung.