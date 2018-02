Volker Schlöndorff hat noch nie einen kompletten Tatort gesehen

"Tatort", "Polizeiruf 110", "Der Alte", "Derrick": Die Deutschen lieben Fernsehkrimis. Regisseur Volker Schlöndorff - der nun auch in das Genre einsteigt - ist das etwas schleierhaft. Er fragt: "Was ist in der Psyche von uns Deutschen los?"



Volker Schlöndorff (78) hat in seinem Leben viele Filme gedreht und mit der "Blechtrommel" nach Günter Grass sogar den Oscar gewonnen. Nun wagt er sich mit 78 Jahren auf ein Terrain, auf dem er bislang nicht zu Hause war: an einen Fernsehkrimi in der Primetime. Am Montag (5. Februar, 20.15 Uhr, ZDF) zeigt das ZDF "Der namenlose Tag", Schlöndorffs Verfilmung des gleichnamigen Romans von Friedrich Ani (59). Im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur verrät Schlöndorff, warum ihn die Vorlage ansprach - und warum er die allgemeine Krimi-Begeisterung der Deutschen dennoch nicht versteht.