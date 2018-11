Volkswagen einigt sich mit Broadcom in Patentstreit

Der Volkswagen-Konzern hat laut einem Medienbericht einen Patentstreit mit dem US-Chipkonzern Broadcom beigelegt.



Die Unternehmen hätten sich vor einem für Freitag angesetzten Gerichtstermin in Mannheim geeinigt, schrieb der Finanzdienst Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf eingeweihte Personen. Ein VW-Sprecher wollte den Bericht zunächst nicht kommentieren.