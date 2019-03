Volkswagen und Amazon verbünden sich

Giganten verschiedener Branchen vereinen sich: Volkswagen und Amazon stehen vor einer tiefgreifenden Partnerschaft bei Clouddiensten aus dem Internet.



Ziel ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur, die Produktivität der Fabriken des Autogiganten zu erhöhen. Zuvor hatte die "Süddeutsche Zeitung" darüber berichtet.