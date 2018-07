"Voll erwischt" - App für junge Straftäter

Ein Service vor allem für Straftäter: Das Justizministerium in Niedersachsen will Jugendliche mit einer App über die Folgen kriminellen Handelns aufklären.



Einem Bericht der Dienstagsausgabe der "Bild"-Zeitung zufolge soll die App mit dem Namen "Voll erwischt" Ende des Jahres erhältlich sein. Darin werde unter anderem erklärt, welche Strafen drohen, wie ein Prozess funktioniert und wie sich Angeklagte im Gericht verhalten sollten.