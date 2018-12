Volldigitalisierung: PŸUR beendet Phase 1

Die erste Phase der Volldigitalisierung der eigenen Netze erklärt PŸUR für beendet. Fast 900.000 Haushalte sind betroffen. Der Rest von Deutschland soll folgen.



Nach dem Ende der Übertragung von TV- und Radiosignalen im alten analogen Standard in den Kabelnetzen in Bayern, Sachsen und Bremen, war für 2018 Handeln angesagt. PŸUR hat im Zuge der gesetzlich vorgegebene Volldigitalisierung Umstellungsarbeiten für fast 900.000 Haushalte umgesetzt, resümiert das Unternehmen.