Volldigitalisierung: Vodafone beendet analoge Verbreitung

Vodafone zieht den Stecker: Ab 2018 will der Konzern die Signale in seinen Kabelnetzen nur noch digital verbreiten. Die Analogabschaltung soll dabei auch mehr Platz für neue HD-Sender schaffen.



Nachdem Unitymedia im Frühherbst vorgelegt hat, macht nun auch Vodafone Ernst: Wie der Konzern am Donnerstag ankündigte, soll ab kommendem Jahr das analoge Zeitalter in den Kabelnetzen von Vodafone enden. Das Ziel: Volldigitalisierung. Dafür werden die analogen Signale im Verbreitungsgebiet des Unternehmens Schritt für Schritt abgeschaltet, sodass der Empfang fortan nur noch auf digitalem Weg möglich sein wird.